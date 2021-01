Quadro Covid allarmante, Sindaco non riapre le scuole a Vibo: “la salute al primo posto”

Le scuole a Vibo Valentia non riaprono. È questa la decisione presa dal sindaco Maria Limardo che, con una nuova ordinanza, ha disposto fino al 16 gennaio il prolungamento della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di propria competenza su tutto il territorio. Le lezioni proseguiranno dunque ancora tramite la Dad.

La Limardo sarebbe arrivata a prendere questa decisione dopo aver appurato - dai dati giornalieri dell'Asp - il netto aumento dei positivi al coronavirus.

A preoccupare seriamente il sindaco sarebbe il focolaio della frazione Piscopio con oltre 340 positivi, nonché l'aumento dei contagi nelle altre zone del capoluogo.

Nell’ordinanza si legge: “In considerazione dei dati epidemiologici pervenuti dall’ASP – Dipartimento di Prevenzione dai quali è stato possibile desumere l’attuale quadro sanitario ed epidemiologico, e dopo aver sentito una rappresentanza dei dirigenti scolastici, il Sindaco – Avv. Maria Limardo, ha deciso di determinarsi, con propria Ordinanza, per la chiusura di tutte le attività didattiche in presenza, dunque per la non riapertura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, per il periodo dall’11 al 15 gennaio compreso. Una settimana di tempo offre la possibilità di mettere in atto mirate misure di prevenzione a tutela della popolazione scolastica nonché di avere un quadro epidemiologico e sanitario più chiaro e si spera maggiormente confortante”.

“I dati sono preoccupanti – ha dichiarato il Sindaco Limardo- avverto come mio dovere primario quello della tutela della salute dei ragazzi e delle famiglie. Sin dall’inizio della pandemia ho sempre messo al primo posto il diritto alla salute da parte dei cittadini e continuerò fermamente a muovermi in questa direzione. Auspichiamo che i dati sanitari possano essere in futuro maggiormente rassicuranti, allo stato abbiamo il duplice dovere di verificare l’andamento dei contagi e contemporaneamente di prepararci ad una riapertura in sicurezza della scuola. Nella consapevolezza che l’attività didattica in presenza sia un valore da preservare e nell’ottica di garantire la maggiore sicurezza possibile il prossimo lunedì 18 gennaio allorquando le scuole auspicabilmente- riapriranno i loro cancelli, da qui a qualche giorno saranno comunicate, anche tramite apposita conferenza stampa, modalità, tempi e soprattutto le importanti iniziative che il comune sta organizzando per consentire ai nostri bambini di rientrare a scuola in piena sicurezza”.