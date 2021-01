Covid-19. Salgono ancora i contagi in Calabria: 423 nuovi positivi. Un solo decesso in 24 ore

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore è stata superata la soglia dei quattrocento casi e - secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile - i nuovi positivi sono 423. Dall’esplosione della pandemia sono in totale 26.525 le persone che hanno contratto il Sars-CoV

Il dato giornaliero ci porta dunque a riscontrare un nuovo aumento dei contagi rispetto al bollettino di ieri.(QUI)

È sempre la provincia di Reggio Calabria con + 134 nuovi positivi a registrare il numero più alto, seguita da Catanzaro 109; Cosenza 77; Vibo Valentia 55; Crotone 48.

Fa tirare un piccolo sospiro di sollievo il dato relativo ai decessi poiché, rispetto ai numeri crescenti degli ultimi giorni, oggi la nostra regione conta una sola nuova vittima. Giungono purtroppo così a 509 le vittime da febbraio 2020.

Cresce ancora il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid delle strutture calabresi (+12) per un totale di 262 persone ricoverate. Mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 22 (+1). Aumentano anche i casi di Covid in isolamento domiciliare 8.986 (+297).

Sale al contempo anche il numero dai guariti (+112), per un totale di 16.746.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, dove sono stati registrati 134 nuovi positi, da febbraio il computo totale è di 10009 casi. Nel dettaglio, i casi attivi sono 2.218 (82 in reparto; 6 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.122 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 7.791, di cui 7.650 guariti e 141 deceduti-

Nel catanzarese, dall’esplosione della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il virus sono state 3.889, e in 24 ore i nuovi casi sono 109. I casi attivi sono 1.860 (31 in reparto all’ Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 al presidio di Lamezia Terme; 12 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.806 in isolamento domiciliare). Qui i casi chiusi sono 2.029: 1.949 guariti, 80 deceduti.

Nel cosentino, dove sono 77 in nuovi casi si giunge ad un totale di 7.715 persone che hanno contratto il virus da febbraio. Attualmente i casi attivi sono 735 (63 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 3639 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 3.980: 3.763 guariti e 217 deceduti.

Nel crotonese, sono stati registrati 48 nuovi casi e qui il computo totale è 2.355. Attualmente i casi attivi sono 381 (20 in reparto; 361 in isolamento domiciliare). I casi chiusi 1.974, di cui 1.935 guariti e 39 deceduti.

Nel vibonese, sono 2.198 le persone che hanno contratto il virus da febbraio, ma nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 55. I Casi attivi sono 983 (18 ricoverati, 965 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 1.215: 1183 guariti e 32 deceduti.

Per quanto riguarda i dati relativi ai contagi di persone provenienti da altra regione o stato estero, i casi attivi sono 93 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 187.