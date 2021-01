Cosenza, tenta uno scippo all’autostazione: arrestato dopo inseguimento

Avrebbe cercato di scippare una commessa dopo l’orario di chiusura, minacciandola con un coltello per farsi consegnare la borsa. Ma la donna ha inseguito il malvivente chiedendo l’aiuto dei passanti, riuscendo ad allertare un agente fuori servizio ed una pattuglia di Carabinieri.

È successo nella serata di ieri nei pressi dell’autostazione di Cosenza, quando il ladro, un ventiduenne del posto, si è introdotto nell’auto della donna riuscendo a scassinarla, con l’intento di rapinarla.

Dopo aver ottenuto la borsa questo si sarebbe dato alla fuga, venendo però rapidamente individuato da un agente della penitenziaria che si trovava di passaggio, che ha rincorso il malvivente. Questo, per sfuggire agli inseguitori, si è lanciato all’interno di un dirupo in un cantiere lungo Viale Mancini, cadendo per oltre 4 metri. Ferito in modo particolare al volto, ha tentato comunque di fuggire, rimanendo però impigliato in un cancello.

Una pattuglia di Carabinieri, allertata nel frattempo da più passanti, ha raggiunto il giovanissimo, trovandolo incastrato e sanguinante. La borsa è stata recuperata a poca distanza dal luogo della caduta e riconsegnata alla malcapitata, mentre per il ragazzo si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.