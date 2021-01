Violazione della sorveglianza ed arma clandestina: duplice arresto nel crotonese

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri per differenti reati nei comuni di Cirò Marina e di Casabona.

Nel primo caso, un cinquantaquattrenne domiciliato in una comunità terapeutica nel cirotano avrebbe più volte violato la misura di sorveglianza speciale, evadendo ed andando in giro liberamente. I militari dunque hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, e l’uomo dovrà ora scontare una pena di sei mesi.

Questione differente invece a Casabona, dove un ventunenne di Rocca di Neto è stato trovato in possesso di un’arma da fuoco. Nel corso di un normale controllo stradale, questo è stato fermato in auto assieme ad un altro soggetto. A seguito di perquisizione, è emersa una pistola Glock nella disponibilità del giovane, con matricola abrasa. Il ventunenne è stato dunque portato in carcere con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma.