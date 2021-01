Controllo del territorio a Taurianova, sanzioni e denunce

Oltre 430 uomini e 190 pattuglie sono stati impegnati in un meticoloso controllo del territorio, per verificare il rispetto delle restrizioni e per prevenire e contrastare reati di ogni tipo. I Carabinieri del Gruppo Forestale di Reggio Calabria hanno così identificato 2650 soggetti e 1200 mezzi, procedendo a numerose sanzioni e diverse denunce.

A San Martino di Taurianova, un uomo è stato denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di una maggiore quantità di proiettili rispetto a quanto dichiarato. A Taurianova e Molochio, due pregiudicati sono stati segnalati in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

A Varapodio invece i titolari di una attività commerciale hanno subito cospicue sanzioni per l’assenza della tracciabilità degli alimenti venduti, non essendo in grado di garantirne la sicurezza e la salubrità. Gli stessi poi non seguivano alcun tipo di autocontrollo, né sui prodotti che sui macchinari.

Infine, un soggetto è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di bestiame privo di ogni documentazione di acquisto o tracciabilità, mentre un ad un soggetto straniero è stato notificato un daspo urbano, in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Complessivamente, sono state emesse 16 sanzioni per violazione della normativa anti contagio.