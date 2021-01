Lega Nazionale Dilettanti, riconfermata la presidenza di Saverio Mirarchi

Squadra vincente non si cambia. È questo il sunto dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale della Lega Nazionali Dilettanti, che ha visto riconfermare il presidente uscente Saverio Mirarchi per il prossimo quadriennio.

Rinnovato anche il Consiglio Direttivo, che vede una riconferma, Giuseppe Della Torre, e tre nuovi entrati: Antonio Caroleo, Vincenzo Isardà e Francesco Ripoli. Eletti anche: i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Francesco Leone, Carlo Lorusso e Vincenzo Maiellare come effettivi e Francesco Rhodio e Chiara Zizza come supplenti; ed i Delegati Assembleari, Giuseppe Labonia, Antonio Santacaterina e Giovanni Verduci come effettivi, e Ettore Gallo e Christian Liotti come supplenti.

Presenti, nel rispetto delle normative anti-covid, il presidente Lnd Cosimo Sibilla, il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, la componente del Consiglio Federale Figc Maria Rita Acciardi, il presidente Aia Cra Calabria Franco Longo ed il presidente Aiac Calabria Raffaele Pilato. L’assemblea è stata presieduta dall’avvocato Nicolino Zaffina e dal segretario Emanuele Daniele.

Attese adesso le designazioni per le cariche federali. Le elezioni avverranno il 6 febbraio per la Lnd ed il 22 febbraio per la Figc.