S. Anna Hospital: conclusa la riunione tra USB, sindaco di Catanzaro e Cda

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, invierà nota ufficiale al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese per avviare un tavolo con il Ministero dell'Interno e il Ministro della Salute. È emerso dopo la riunione per la vertenza Sant’Anna Hospital cui hanno preso parte, oltre al primo cittadino, anche l’Usb, e il Cda della struttura sanitaria.

Abramo, inoltre, ha annunciato di voler avviare un’interlocuzione con il presidente facente funzione della Regione Calabria e il commissario alla sanità, per comprendere le soluzioni da attuare per i 300 lavoratori della struttura e per la stessa clinica.

Lunedì, inoltre, il Sindaco di Catanzaro chiederà a tutti i Sindaci della regione una conferenza, per mettere a punto le strategie da attuare. L’Usb, dal canto suo, passerà la quinta notte davanti la struttura.

Durante la riunione sono state avviate una serie di interlocuzioni a: Commissione della sanità, Segreteria del Ministro Speranza, Presidente della Regione e pure legali, per capire appunto come sbloccare questa inconsueta posizione del Commissario regionale alla sanità.