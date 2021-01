Grave incidente a San Nicola Arcella: tre feriti ed un morto

Sono ancora da chiarire le dimaniche che hanno portato ad un grave incidente in località Tre Ponti nel comune di San Nicola Arcella, dove nella prima serata di oggi un'autovettura con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata lungo la carreggiata.

Tre giovani sono feriti gravemente e già trasportati in ospedale dal personale medico del 118, mentre per una ragazza, seduta al posto passeggero, non c'è stato nulla da fare e sarebbe morta sul colpo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.



Sul posto, assieme al personale medico, anche i Vigili del Fuoco di Scalea che hanno coordinato i soccorsi, ed i Carabinieri impegnati nelle rilevazioni del caso. La strada statale 18 per ora rimane chiusa al traffico in attesa della completa messa in sicurezza.