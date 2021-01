Lattarico, smaltiva illecitamente i rifiuti: denunciato imprenditore del posto

Il titolare di un’azienda operante in un cantiere edile è stato denunciato in quanto avrebbe smaltito illecitamente dei rifiuti. È successo a Lattarico, a seguito della segnalazione di alcuni residenti che hanno notato una consistente presenza di inerti in un terreno in località Castelluccio, segnalando così il fatto ai Carabinieri.

Questi, giunti sul posto e preso atto del deliberato abbandono, hanno subito avviato le indagini, che si sono dirette immediatamente verso un vicino cantiere edile in opera. Secondo i rilievi, il materiale impiegato sarebbe il medesimo, e le ulteriori indagini avrebbero permesso di stabilire come l’imprenditore avesse smaltito illegalmente quei rifiuti lo scorso dicembre, grazie all’ausilio di un autocarro.

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali di Montalto per smaltimento illecito di rifiuti e falso materiale in atto pubblico, avendo prodotto agli uffici comunali un documento falso circa lo smaltimento del materiale. Sequestrata l’intera area adibita a discarica, circa 200 metri quadri di terreno.