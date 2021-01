Calabria, il Tar riapre le scuole: annullata ordinanza di Spirlì

Si è pronunciato nel primo pomeriggio il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso presentato da 160 famiglie (QUI) contro la chiusura delle scuole decisa dalla Regione. Una nuova batosta che costringe all’immediata riapertura delle attività in presenza.

Annullata dunque l’ordinanza emanata dal presidente facente funzione Nino Spirlì, che aveva chiuso le scuole elementari, medie e superiori fino al 15 gennaio in via cautelativa (QUI). Lo stesso si aspettava una serie di ricorsi, che ha annunciato di voler “combattere” e contrastare.

Non sappiamo ancora come andrà a finire la querelle, ma quel che è certo è che si tratta della quarta conferma, da parte del Tar, inerente all’apertura degli edifici scolastici. Riapriranno dunque in presenza le scuole elementari e medie, mentre per le superiori la situazione rimarrà invariata, almeno per il momento.