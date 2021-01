Incidente fatale nel lametino: muore motociclista, altri due feriti

Un violento impatto lungo la strada provinciale 18 che conduce verso San Pietro Lametino è costato la vita ad un centauro. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che coinvolto un'auto ed una moto, che ha come bilancio una vittima e due feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catanzaro assieme al personale sanitario del 118, ed i Carabinieri e la Polizia Locale di Lamezia Terme, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del quarantunenne. Le due persone alla guida della vettura, in evidente stato confusionale, sono state affidate alle cure del personale medico.

La strada oggetto del sinistro è ancora chiusa al traffico ed in attesa di essere messa in sicurezza.