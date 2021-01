Vibo Valentia, rinvenuto un furgone rubato a Pizzo

È stato ritrovato nel corso di un normale pattugliamento un furgone rubato diversi giorni fa a Pizzo. Gli agenti della Polizia Locale di Vibo Valentia hanno infatti notato il mezzo, abbandonato all’ingresso della strada che conduce alla frazione di San Pietro, con le luci di emergenza accese.

Un rinvenimento insolito, che ha insospettito gli agenti e li ha trattenuti sul posto in attesa che arrivasse qualcuno. Ma dopo diverso tempo nessuno veniva a reclamare il mezzo, che di fatto pareva essere stato abbandonato.

Ultimate le verifiche del caso ed accertato il furto, si è provveduto ad avvisare il proprietario del veicolo, titolare di una attività a Pizzo da tempo soggetto a vessazioni da parte della criminalità locale. L’uomo ha sempre denunciato gli eventi criminosi, compreso, in ultimo, il furto del furgone aziendale.

Questo non aveva subito danni, e si presentava solo un po’ in disordine. È stato dunque riconsegnato al legittimo proprietario, in attesa di comprendere il motivo di tale comportamento, decisamente insolito, da parte dei ladri.