Cariati. Emergenza sanitaria, Greco: “Urge conferenza sindaci”

Chiede la convocazione della conferenza dei sindaci la sindaca di Cariati, Filomena Greco. Una richiesta avanzata a seguito del “mancato accoglimento, nel Decreto Calabria, di quasi tutte le istanze avanzate all’unanimità dai sindaci calabresi nelle manifestazioni e negli incontri istituzionali a Roma di ottobre e novembre scorsi", scrive la sindaca.

"Dall’altra - prosegue Filomena Greco - non soltanto non vi è traccia del necessario potenziamento dei servizi sanitari esistenti, ma omettendo perfino le richieste già avanzate al commissario provinciale alla sanità, l’assurda ipotesi (che sta circolando ufficiosamente) di una ri-programmazione che prevedrebbe ulteriori tagli e cancellazioni scriteriate a danno come sempre di quest’area della provincia di Cosenza: da ultimo il proposito di smantellare il funzionante Centro di Salute Mentale di Cariati. Tutto ciò in un quadro di emergenza sanitaria oltre che pandemica che soprattutto in questo territorio sta diventando sempre più pericoloso”, scrive la prima cittadina.

Per questo ha scritto al presidente della terza commissione regionale sanità Sinibaldo Esposito ed al presidente della conferenza sulla sanità dei sindaci della provincia di Cosenza, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi richiedendo rispettivamente al primo di essere auditi ed al secondo la convocazione urgente dell’assemblea dei sindaci.

“Nell’auspicare, inoltre, che così come avvenuto per la recente assunzione degli Operatori Socio Sanitari (OSS) possano essere accolte con celerità anche le analoghe altre richieste più volte avanzate dall’Amministrazione Comunale sia di medici per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Cariati, sia di altre figure quali un diabetologo, un radiologo, un tecnico di laboratorio, uno psichiatra oltre che di diversi macchinari”, la Greco informa inoltre che il Presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, invitato insieme a tutti i sindaci del territorio, farà un sopralluogo nell’ospedale di Cariati martedì 12 gennaio alle 15.

Per la Greco l’audizione in commissione sanità servirebbe per “approfondire, ribadire e condividere, anche attraverso l’auspicabile sostegno autorevole della massima istituzione democratica regionale, tutte le motivazioni alla base della richiesta unanime di urgente re-immissione del Vittorio Cosentino nella rete ospedaliera regionale”.

Mentre la conferenza dei sindaci servirebbe per chiarire “l’assenza di riscontro rispetto a quasi tutte le richieste emerse in occasione dell’ultima conferenza e la condivisione, senza indugi ulteriori, di tutte le iniziative di mobilitazione e protesta unitaria, indilazionabili e necessarie per contrastare ad ogni livello l’inaccettabile stallo in atto sull’emergenza sanitaria regionale e territoriale, da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in primis il Governo nazionale”.