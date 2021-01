Reggio, fuga di azoto da bombola. Edificio Asp evacuato

Attimi di paura nella sede Asp di Reggio Calabria, in via Willermin. A seguito di una fuga di azoto da una bombola caduta per terra, è scattato infatti l’allarme per fare evacuare l’edificio.

Il personale, che si è accorto della fuga, ha subito provveduto a fare uscire dall’edificio tutte le persone presenti e ad allertare i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Immediata la messa in sicurezza del luogo prima di fare rientrare il personale.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Traffico in tilt lungo la strada.