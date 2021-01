Erano rimasti bloccati nel cestello di un mezzo da lavoro e per questo i due operai sono stati soccorsi da una squadra dei vigili del fuoco di Crotone.

Una volta sul posto i vigili con l'ausilio dell'autoscala, hanno tratto in salvo gli operai e li hanno riportati per terra senza conseguenze. I due erano impegnati in una riparazione dell’insegna di un fast food a Passo vecchio.