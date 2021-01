Vaccarizzo, scuole dell’infanzia e nidi chiusi fino al 16 gennaio

Saranno chiusi fino al 16 gennaio le scuole dell’infanzia e i nidi comunali e privati di Vaccarizzo Albanese. Il sindaco, Antonio Pomillo, ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e la chiusura dell’asilo nido comunale fino al 16 gennaio.

“Il provvedimento – afferma il sindaco – si è reso necessario, in via cautelativa, per tutelare la salute dell’intera comunità educante”.

Il primo cittadino invita i cittadini a non abbassare la guardia e a prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione per continuare a contrastare la diffusione del virus.