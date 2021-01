Sant’Anna Hospital, quarta notte di presidio per l’Usb

Quarta notte di presidio per l’Usb. L’Unione sindacati di base ha infatti passato la notte davanti la sede del Sant’Anna Hospital di Catanzaro e annunciando di non voler indietreggiare di un passo e di voler continuare la lotta per “rivendicare il diritto di tutti senza distinzione alcuna, ed è per questo che combatteremo senza tregua notte dopo notte, perché domani ci attende un altro giorno di intensa lotta per l’obiettivo comune il quale è il diritto di tutti”.