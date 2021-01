Amantea, in casa con cocaina e un’arma clandestina. In manette madre e figli

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. Sono le accuse mosse a una donna di 41 anni di Amantea, già ai domiciliari, e ai suoi due figli conviventi. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri della cittadina hanno trovato sul balcone della casa dei tre, 6 involucri contenenti complessivamente 250 grammi di cocaina e 80 grammi di sostanza da taglio.

E nella gabbia per animali domestici hanno trovato una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa. Sempre in casa, all’interno di un mobile nella camera da letto, i militari hanno trovato 2.830 euro in contanti.

A seguito degli accertamenti effettuati dai tecnici del laboratorio analisi sostanze stupefacenti è stato scoperto che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata avrebbero potuto essere ricavate 798 dosi. Da una stima è emerso che il valore della sostanza si aggirerebbe intorno ai 40mila euro.

I tre sono stati portati in carcere.