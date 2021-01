Controlli Polfer durante le feste, 7 sanzioni e 130 veicoli controllati

Sette sanzioni amministrative, 4.000 persone identificate e 130 veicoli controllati. È il bilancio delle attività svolte dal personale della Polfer calabrese che ha inoltre rintracciato una minorenne, poi riaffidata ai familiari.

I controlli, eseguiti dal 18 dicembre al sei gennaio, hanno impegnato 500 le pattuglie su 55 treni.

L’attività di controllo, incrementata ulteriormente per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata espletata da più di 1000 operatori in uniforme e in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e all’impiego di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza.