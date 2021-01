Covid in Calabria, ancora diversi contagi: +361 in 24 ore. Sei i decessi

Ancora contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, come si evince dal bollettino della Protezione civile, i nuovi positivi sono 361, numero in calo rispetto ai dati di ieri. (QUI). Di seguito la distribuzione dei nuovi casi: Cosenza 50; Catanzaro 59; Crotone 32; Vibo Valentia 85; Reggio Calabria 135; altra regione o stato estero 0. Tuttavia da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è di 25.747. Sono sei decessi registrati nell’ultima giornata per un totale di 505 persone morte per o con il coronavirus.

Aumentano ancora i pazienti ricoverati nei reparti Covid delle strutture calabresi (+5) per un totale di 249 persone ricoverate. Mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 21 (+1). Aumentano anche i casi di Covid in isolamento domiciliare 8.534 (+107). Sono tante anche le persone guarite 16.438 (+242), scoperti attraverso 1.910 tamponi effettuati e processati.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono 9.769, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 135 nuovi postivi. Attualmente i casi attivi sono 2.161, di cui 79 persone ricoverate in reparto al Gom, 6 nel presidio di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva (-1); 2.069 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 7.608, di cui 7.468 persone guarite (+91) e 140 decessi (+4).

Nel Cosentino sono stati registrati 50 nuovi casi, ma il computo totale è 7.553. Attualmente i casi attivi sono 3.596, di cui 64 persone ricoverate nell’ospedale di Cosenza, 7 nel presidio di Rossano, 6 nella struttura di Cetraro, 8 nel presidio di Acri; 3 nell’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva (+1); 3.501 in isolamento domiciliare (+48). I casi chiusi sono 3.957, di cui 3.742 persone guarite, e 215 decessi (+1).

Nel Catanzarese sono stati registrati 59 nuovi casi, tuttavia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 4.000. Attualmente i casi attivi sono 1.711, di cui 26 persone ricoverate nei reparti delle aziende ospedaliere Catanzaresi, 3 nel presidio di Lamezia, 9 al Mater Domini (+2); 7 in terapia intensiva (+1); 1.666 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 1.969, di cui 1.889 persone guarite (+23) e 80 decessi.

Nel Crotonese, dove da febbraio si sono ammalate di Covid-19 2.286, in 24 ore sono stati registrati 32 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 324, di cui 24 persone ricoverate in reparto (+2) e 300 in isolamento domiciliare (-10). I casi chiusi sono 1.962 di cui 1.923 persone guarite (+40) e 39 decessi.

Nel Vibonese sono stati registrati 85 nuovi casi, per un computo totale di 2.100. Attualmente i casi attivi sono 919, di cui 14 persone ricoverate (+1) e 905 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 1.181, di cui 1.150 persone guarite (+26) e 31 decessi (+1).

Per quanto riguarda il dato dei casi provenienti da latra regione p Stato, i casi attivi sono 93 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Nel numero dei guariti del setting fuori regione sono stati inseriti 62 soggetti che l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha indicato come trasferiti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 179.