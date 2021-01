Sant’Anna Hospital, vertice tra la giunta regionale e il commissario Longo

“È importante che le parti si ascoltino e, finalmente, trovino il modo per risolvere una vertenza che tiene in ansia i calabresi e che potrebbe portare un grande dolore nelle case delle oltre 300 famiglie dei dipendenti del Sant’Anna. Resto con i piedi ben saldi a terra, ma la grande disponibilità di tutti mi fa ben sperare”.

Sono le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, durante il vertice svoltosi oggi in cittadella alla presenza degli assessori Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Francesco Talarico, il commissario alla Sanità, Guido Longo, per discutere sulla vertenza della clinica Sant’Anna Hospital di Catanzaro.

Si dice preoccupato Spirlì, ma è convinto che “le continue interlocuzioni istituzionali serviranno a sbloccare quanto prima una vicenda controversa”. Pur mettendo in evidenza la necessità di “fare chiarezza sulla parte amministrativa”, Spirlì afferma che “la clinica Sant’Anna è un polo sanitario importantissimo e al quale la Calabria non può rinunciare. Troveremo il modo per risolvere questo gravissimo problema, probabilmente anche figlio di incomprensioni territoriali che possono e devono essere superate. Questo straziante tiro alla fune non serve a nessuno”.