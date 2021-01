Covid, vaccinazioni ancora a rilento. Asp di Cosenza chiede aiuto all’esercito

Va a rilento la campagna di vaccinazione in Calabria. Così su 25.630 dosi arrivate sul territorio calabrese sono state somministrate solo 4.030 dosi di siero, tanto da far diventare la regione fanalino di coda per le vaccinazioni, dato che soltanto il 15,7% del personale sanitario è stato vaccinato.

Così a seguito dei ritardi per la campagna, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha inviato alla Regione una formale richiesta per ottenere la collaborazione dell’Esercito nella campagna di vaccinazione. L'Asp, nell'area urbana di Cosenza e Rende, non disporrebbe infatti di “uno stabilimento ospedaliero” e non riuscirebbe a “garantire nella medesima sede, sia la somministrazione che lo stoccaggio temporaneo a 4° per un massimo di 5 giorni, come da linee guida, per il vaccino Pfizer-BioNtech".