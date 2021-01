Vaccini, Spirlì al fianco di Longo: «Spiacevole incidente tra persone perbene»

Guido Longo e Nino Spirlì

«Prendo atto con dispiacere della polemica avviata dai presidenti degli Ordini dei medici della Calabria contro il commissario ad acta della Sanità regionale, Guido Longo, in merito a una sua recente dichiarazione sulla campagna di vaccinazione. » È quanto afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.



«Per quel che mi riguarda,- avanza Spirlì- sono al suo fianco: incontro il commissario ogni giorno e posso dire che, fin dal suo insediamento, ha messo in atto un’accanita difesa dei medici e di tutto il personale sanitario calabrese. Questo piccolo incidente è una delle tante prove di come, durante un’intervista, si possa fraintendere un buon proposito e trasformarlo in una accusa inesistente. Avrò modo di incontrare il commissario - conclude- e di chiarire quello che appare come uno spiacevole incidente tra persone perbene che hanno a cuore la tutela della salute della gente di Calabria».