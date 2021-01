Droga in un locale del centro di Corigliano-Rossano: barman arrestato per spaccio

Un giro di spaccio di stupefacenti è stato scoperto all’interno di un locale del centro di Corigliano – Rossano dagli agenti del Commissariato di Polizia che hanno fatto scattare le manette per un barman di 26 anni, F.N.A..

A mettere in allarme i poliziotti sarebbe stato uno strano via vai di gente dal locale nonostante le limitazioni imposte dalla normativa vigente per il contrasto al COVID.

Alla vigilia dell’epifania, gli agenti sono entrati in azione dopo aver appurato – in seguito a degli appostamenti – che i clienti impiegavano pochi minuti all’interno del locale e, senza acquistare nulla, uscivano frettolosamente.

Una volta fatta irruzione nel locale, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale sul 26enne rinvenendo nella tasca dei suoi pantaloni un contenitore in plastica con all’interno numerosi involucri di cellophane contenenti Cocaina.

La perquisizione è stata poi estesa al locale dove sarebbero stati rinvenuti ulteriori involucri contenenti Marijuana, materiale per il confezionamento ed una cospicua somma di danaro di cui il giovane non avrebbe saputo giustificare la provenienza.

F.N.A. è stato dunque tratto in arresto e il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto per lui i domiciliari.