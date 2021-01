Rosarno, fugge dopo aver urtato un migrante con il furgone: denunciato

Un trentaquattrenne originario del Ghana è rimasto ferito nel pomeriggio a Rosarno, dopo aver urtato un furgone adibito al trasporto di agrumi. Il fatto è accaduto attorno alle 17, lungo via Nazionale Sud.

L'uomo era alla guida della sua bicicletta, quando uscendo da una traversa si è trovato di fronte ad un furgone che lo ha colpito e fatto cadere con forza a terra. È stato subito soccorso e portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate delle ferite guaribili in tre giorni.

Immediato l'intervento dei Carabinieri di Gioia Tauro, che hanno velocemente ricostruito l'accaduto e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza. Nel corso delle indagini, l'autista del mezzo si è presentato in caserma per autodenunciarsi.

Si tratta di un ventiduenne rumeno, in Italia da pochi mesi e regolarmente assunto in una azienda ortofrutticola del posto. Interrogato dai Carabinieri, avrebbe ammesso di essersi reso conto di aver urtato un uomo e di non essersi fermato.

Per questo motivo, il giovanissimo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga.