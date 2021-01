Terza notte di protesta per i dipendenti del S.Anna. Usb: “NO alla superficialità dei Commissari”

Terza notte di protesta per i dipendenti del Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Sempre al fianco dei lavoratori i rappresentanti del sindacato USB, che affermano in una nota: “Diciamo NO alla superficialità dei Commissari che non hanno nemmeno il coraggio di stare intorno ad un tavolo regionale sulla sanità. Una incapacità di valorizzare un sistema di eccellenze lavorative che abbiamo sul territorio”.

“Il Sant’Anna Hospital è un’eccellenza grazie ai professionisti che ci lavorano – avanzano dall’Unione Sindacale di Base- e dobbiamo lottare tutti insieme per una “sanità pubblica ed universale”, affinché il S. Anna Hospital e tutte le cliniche private siano “integrate” nel sistema pubblico. I lavoratori, oggi, sono vittime delle nefandezze della politica che ci ha inviato i Commissari solo per ulteriori tagli dei servizi sanitari fondamentali ed essenziali, mentre – concludono dall’Usb - la Calabria meriterebbe altre strutture sul territorio e personale con un ambiente lavorativo privo di ricatti ed un contratto stabile. Uniamoci! Assunzioni stabili per tutti e in tutti i settori!”