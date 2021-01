Corigliano-Rossano, arrivate le prime dosi del vaccino

Sono arrivate le prime dosi di vaccino anti-covid all’Ospedale civile “Nicola Giannettasio” di Rossano destinate, in modo particolare, al personale sanitario (medici ed infermieri professionali). L’auto bianca dell’Asp di Cosenza ha trasportato un contenitore con all’interno 20 fiale, ciascuna delle quali contiene 5 dosi, per un totale di 100 vaccinazioni.

Si procederà, in questi giorni, con il personale operante nel polo Covid e, in seguito, saranno vaccinati gli addetti del Pronto Soccorso e non solo (anche coloro che operano in diversi reparti) che sono in prima linea per fronteggiare l’epidemia del Coronavirus.