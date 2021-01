Covid. Il bollettino. Registrato nuovo aumento dei contagi (+398)

Per la seconda volta in questo nuovo anno il numero dei contagi in Calabria torna a salire. Sono infatti 398 i soggetti risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che rappresentano, per ora, il picco più alto raggiunto nel 2021.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+152), seguita dalla provincia di Cosenza (+139), di Catanzaro (+69), di Vibo Valentia (+38), mentre nella provincia di Crotone non si registra nessun nuovo contagio. Effettuati 452.241 tamponi eseguiti su 432.831 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 9.634 (+152) e così distribuiti: casi attivi 2.121 (78 in reparto; 7 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 2.028 in isolamento domiciliare); 7.513 i casi chiusi (7.377 guariti, 136 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.504 (+139): casi attivi 3.547 (66 in reparto; 7 in reparto al presidio di Rossano, 6 a Cetraro e 5 ad Acri; 4 ricoveri all’ospedale da campo; 6 in terapia intensiva, 3.453 in isolamento domiciliare); 3.956 i casi chiusi (3.742 guariti, 214 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.620 (+33): casi attivi 1.675 (36 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.633 in isolamento domiciliare); 1.946 i casi chiusi (1.866 guariti, 80 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 2.015 (+38) casi attivi 861 (13 ricoverati, 848 in isolamento domiciliare); 1.154 i casi chiusi (1.124 guariti, 30 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.254 (+0) i casi attivi sono 332 (22 in reparto; 310 in isolamento domiciliare); 1.922 i casi chiusi (1.883 guariti, 39 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 162 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.