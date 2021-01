Incidente stradale a Lamezia, coinvolta un’ambulanza: tre feriti

Un violento impatto tra un’ambulanza di una ditta privata ed una vettura furgonata si è registrato nel primo pomeriggio di oggi a Lamezia Terme, lungo Via Gioacchino Murat. L’impatto ha ferito i due passeggeri dell’ambulanza, che fortunatamente non trasportava pazienti in quel momento, ed a bloccato il guidatore dell’autovettura tra le lamiere.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno subito estratto dall’abitacolo il soggetto affidandolo alle cure del personale medico del 118. Soccorsi anche i due passeggeri a bordo dell’ambulanza, che sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto è giunta anche la Polizia locale per effettuare gli accertamenti ed i rilievi del caso, al fine di svelare la dinamica dell’incidente. Il tratto stradale è stato ripulito e messo in sicurezza per garantirne il traffico.