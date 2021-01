Incidente stradale a Cutro, i Vigili del Fuoco estraggono un ferito dalle lamiere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Uno schianto avvenuto per motivi ancora da chiarire, che per fortuna non ha provocato vittime ma solo due feriti. È successo a ridosso dell’ora di pranzo a Cutro, lungo Via Nazionale, dove un’autovettura è finita contro un muretto di bordo strada.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone, che hanno provveduto a spegnere un principio di incendio e ad estrarre un ferito dalle lamiere tramite l’impiego di una cesoia idraulica.

Nell’auto viaggiano due soggetti, un quarantaseienne ed un ventiduenne entrambi del posto, che sono rimasti feriti in maniera non grave. Sul posto anche i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per i rilievi del caso.