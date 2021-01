Amici del tedesco, Rossetto: “aleggia assordante silenzio intorno all’aeroporto di Crotone”

L’associazione Amici del tedesco esprime preoccupazione per “l’assordante silenzio” che aleggia intorno all’aeroporto di Crotone. A renderlo noto è Loris Rossetto, presidente dell’associazione, che precisa in una nota: “Questo è il mese per definire le tratte estive. Purtroppo dalla stampa apprendiamo che più che definire nuove tratte estive, si parla di chiudere il collegamento Crotone-Bologna. Ci auguriamo che questo collegamento non venga chiuso ed appoggiamo in pieno l’impegno di associazioni che fanno in pratica quello che dovrebbero fare le istituzioni: sostenere l’aeroporto di Crotone.”

L’associazione Amici del tedesco chiede un volo estivo per la Germania. “A Lamezia e nel resto d’Italia si stanno definendo le rotte estive. Speriamo – precisa Rossetto- che qualcuno si accorga che esiste anche l’aeroporto di Crotone. Due anni fa il collegamento tra Crotone e Norimberga è stato un vero e proprio successo. Proprio per tale motivo, sarebbe opportuno rimettere un volo, almeno per l’estate, con la Germania. Questo porterebbe molti turisti nella nostra città - aggiunge - e permetterebbe anche ai nostri numerosi emigrati di atterrare direttamente a Crotone. I legami nati tra Crotone e Norimberga sono rimasti.”

“Due anni fa è venuto a Crotone anche il direttore dell’aeroporto di Norimberga. Dalla Germania c’è dunque interesse per Crotone, - chiosa Rossetto - bisogna però avere il coraggio di chiedere anche dalla Calabria che venga istituita una rotta estiva tra Crotone e la Germania. Speriamo – conclude - che qualcuno prenda posizione in modo concreto. La stessa attenzione che la Sacal ha per l’aeroporto di Lamezia la auspichiamo per Crotone. Se questa attenzione non c’è, tocca alla Regione Calabria, ai parlamentari ed alle istituzioni crotonesi far sentire la propria voce”.