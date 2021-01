Troppi positivi al Covid a Frascineto: sindaco fa scattare la “zona rossa”

Scatta dal 7 al 17 gennaio la “zona rossa” a Frascineto. A disporla, con un’ordinanza, è stato il sindaco, Angelo Catapano, che nel provvedimento precisa: “tenuto conto che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 nel territorio comunale (29 positivi, 26 in più dall’inizio dell’anno) indica chiaramente la necessità di adottare ulteriori provvedimenti idonei a salvaguardare la salute di tutti i cittadini”.

In base all’ordinanza del sindaco Catapano, “è vietato ogni spostamento all’interno del territorio comunale, nonché con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di Frascineto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, previa esibizione di autocertificazione”.

Sono sospese, inoltre, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai e la farmacia. Sospese anche le attività dei servizi di ristorazione, che potranno svolgere la loro attività soltanto con consegne a domicilio.