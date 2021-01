Sorpreso a spacciare in un casolare: arrestato 31enne straniero

Un 31enne di origini gambiane, L.M., è finito in arresto ieri dopo essere stato sorpreso a spacciare nei pressi di un casolare abbandonato in zona sud di Catanzaro. A far scattare l’arresto sono stati i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro che hanno inoltre segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti un altro extracomunitario 30 enne, D.D..

Gli Agenti, insospettiti da strani movimenti, abilmente, senza farsi notare, sono siusciti ad assistere al momento in cui in cui L.M. cedeva a D.D. un involucro di colore bianco.

Alla vista dei poliziotti quest’ultimo, repentinamente avrebbe nascosto in una tasca l’involucro che aveva appena ricevuto, ma, a seguito di perquisizione personale, gli Agenti hanno rinvenuto l’involucro, contenente circa 6 grammi di marijuana.

Al 31enne sono state invece sequestrate 3 banconote da 5 euro, verosimilmente provento di spaccio. L.M. è stato dunque tratto in arresto per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e trattenuto nella Camera di Sicurezza, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.