Il Covid minaccia ancora il vibonese: 26 positivi in una Rsa per anziani

Il Covid continua a seminare terrore nel vibonese dove, dopo i numerosi contagi registrati a Piscopio (QUI), un nuovo focolaio sarebbe esploso in una Rsa per anziani di Monterosso Calabro.

I testi rapiti eseguiti tra pazienti e personale avrebbero portato al momento a riscontro di 26 positivi, di cui 22 anziani e 4 operatori. Gli stessi verranno sottoposti domani al tampone molecolare. La situazione ha creato allarme anche a causa del ricovero, avvenuto questo pomeriggio, di uno degli ospiti della Rsa

Il piccolo centro in provincia di Vibo Valentia è stato immediatamente “blindato” dal sindaco Giacomo Lampasi che, con un’apposita ordinanza, ha disposto il divieto di transito in entrata e in uscita dal territorio comunale e di permanenza, se non per motivi di lavoro, salute o estrema urgenza.

Nell’ordinanza è inoltre previsto il coprifuoco dalle 20 alle 5, oltre alla sospensione del mercato settimanale, la chiusura dei cimiteri, la sospensione delle messe e in generale.