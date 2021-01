Covid. Il bollettino. Continua la discesa dei contagi (+177), altri 7 decessi

Dopo il leggero aumento di contagi da Covid-19 registrato nella giornata di ieri (QUI), il bollettino odierno porta a registrare una nuova leggera diminuzione dei contagi con 177 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+109), seguita dalla provincia di Catanzaro (+43), Cosenza (+14), Vibo Valentia (+9) e in ultimo Crotone (+2).

Non tende a diminuire, purtroppo, il numero dei decessi: sono 7 i morti che la Calabria conta nelle ultime ore.

Le persone ad oggi risultate positive al Coronavirus sono 24.98, quelle negative 404.919. Sottoposti invece a test 429.907 persone per un totale di tamponi eseguiti 449.285.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 9.482 (+109) e così distribuiti: casi attivi 2.023 (77 in reparto; 7 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.931 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.459 (7.323 guariti, 136 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.551 (+43): casi attivi 1.607 (26 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.566 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.944 (1.864 guariti, 80 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.365 (+14): casi attivi 3.550 (63 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 in terapia intensiva, 3.457 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.815 (3.602 guariti, 213 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.977 (+9): casi attivi 823 (13 ricoverati, 810 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1154 (1124 guariti, 30 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.254 (+2): i casi attivi 340 (22 in reparto; 318 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.914 (1.875 guariti, 39 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 143 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.