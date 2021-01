Tratta di esseri umani. Bengalese ricercato rintracciato ed arrestato a Cosenza

Un cittadino bengalese di 38 anni è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di arresto provvisorio a fini estradizionali.

L’uomo era ricercato dalle autorità del suo Paese poiché ritenuto responsabile della commissione di gravi reati di contro la persona e in materia di tratta di esseri umani.

In particolare, dopo una segnalazione pervenuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Polizia, gli agenti italiano hanno rintracciato l’uomo in un centro di accoglienza straordinario (C.A.S.) di Carolei dove si trovava provvisoriamente ospitato.

Lo straniero, dopo le formalità di rito, è stato così condotto nella Casa Circondariale cittadina dove resterà disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro.