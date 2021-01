Rogo a Scalea, in fiamme stabilimento. Non si esclude ipotesi dolosa

Rogo a Scalea dove ,una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, è intervenuta per un incendio che ha interessato uno stabilimento balneare in via Ruggero di Lauria.

La struttura in legno e lamierato è andata completamente distrutta e l’intervento dei vigili, con il supporto di un’autobotte, ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo.

Sul posto sono inoltre arrivati i carabinieri di Scalea per avviare la indagini, dal momento che non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’incendio doloso. Nessuna persona è rimasta ferita.