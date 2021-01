Coronavirus, focolai nelle Rsa calabresi

Il coronavirus corre e in particolare nelle Rsa calabresi. Sono tre le strutture, due a Catanzaro, e una a Bovalino, in cui sono stati registrati aumenti di casi di Covid. Un focolaio è scoppiato in una struttura di Bovalino, come riferisce il sindaco Vincenzo Maesano. Qui 20 ospiti e 7 dipendenti sono risultati positivi al coronavirus.

Il primo cittadino, nella sua lunga diretta su Facebook, ha parlato di situazione seria, dal momento che i positivi sul territorio comunale sono 81. Per questo Maesano ha invitato i cittadini a usare le mascherine, mantenere le distanze. Ha poi annunciato il rinvio delle attività didattiche in presenza.

Sono invece 45 i casi registrati in una struttura di Catanzaro con funzioni di Hospice, riabilitazione e assistenza per la sla. Qui 19 ospiti della Rsa hanno contratto il coronavirus; mentre in un’altra struttura i positivi sarebbero 60, tutti registrati nelle ultime settimane.