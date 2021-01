Covid, leggero aumento dei contagi (+221). Tre i decessi

Sono 221 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, ma da febbraio il totale è di 24.811. Curva in leggero aumento in Calabria rispetto a ieri, quando i nuovi positivi sono stati 150 (QUI). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 11; Catanzaro 32; Crotone 22; Vibo Valentia 41; Reggio Calabria 115; altra Regione o Stato estero 0. Soggetti trovati positivi con 1.554 tamponi effettuati e processati.

I decessi sono stati 3, per un totale di 491 persone decedute con o per il coronavirus. Sale il numero dei ricoveri che in regione sono 248 (+6), mentre i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva sono 19. Aumentano le persone guarite 15.757 (+312) e calano le persone in isolamento domiciliare 8.296 (-100).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino, in cui i casi positivi sono 115, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-coV-2 sono 9.373. Attualmente i casi attivi sono 1.955, di cui 80 persone ricoverate in reparto, 7 nel presidio di Gioia Tauro (+1); 7 in terapia intensiva; 1.861 persone in isolamento domiciliari (+36). I casi chiusi sono 7.418, di cui 7.283 persone guarite (+77) e 135 decessi (+1).

Nel cosentino, da febbraio il totale delle persone che si sono ammalate sono 7.351, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 11. Attualmente i casi attivi sono 3.691, di cui 61 persone ricoverate in ospedale a Cosenza, 10 nel presidio di Rossano, 6 nella struttura di Cetraro, 5 nel presidio di Acri, 7 nell’ospedale da campo (+6); 6 in terapia intensiva (-1), 3.596 in isolamento domiciliare (-192). I casi chiusi sono 3.660, di cui 3.451 persone guarite (+201) e 209 decessi (+2).

Nel catanzarese, dove sono stati registrati 32 nuovi casi, i pazienti che hanno contratto il virus sono stati 3.508. Attualmente i casi attivi sono 1.573, di cui 29 persone ricoverate in reparto a Catanzaro, 3 nel presidio di Lamezia Terme, 6 al Mater Domini (+6); 6 in terapia intensiva (+1); 1.529 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 1.935, di cui 1.855 persone guarite (+12) e 80 decessi.

Nel crotonese i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 22, ma dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 2.252. Attualmente i casi attivi sono 357, di cui 22 ricoveri in reparto (-2); 335 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 1.895, di cui 1.858 guariti (+21) e 37 decessi.

Nel vibonese i casi totali di coronavirus sono stati 1.968, mentre i nuovi casi sono 41. Attualmente i casi attivi sono 832, di cui 12 ricoveri e 820 casi in isolamento domiciliare (+40). I casi chiusi sono 1.136, di cui 1.106 guariti (+1) e 30 decessi.

Per quanto riguarda i casi di persone provenienti da altra regione o dall’estero i casi attivi sono 115 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 113.