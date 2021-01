Isca sullo Ionio: positivi 4 bambini, una docente e una collaboratrice

Quattro bambini, una docente e una collaboratrice della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio sono risultati positivi al tampone. A seguito della campagna di screening effettuata sabato scorso per la positività di una maestra dello stesso istituto del comune ionico e di un bambino della sua classe, i sei sono risultati positivi.

Il sindaco, Vincenzo Mirarchi ha assicurato che gli interessati e le famiglie sono stati allertati e l’Asp sta provvedendo a ricostruire la rete di contatti che le persone positive hanno avuto in questi giorni. Il primo cittadino invita quindi alla responsabilità “osservando quelle che sono le restrizioni previste".

L'amministrazione, nel frattempo, ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, per ulteriori 14 giorni nel caso in cui organismi sovracomunali non dovessero decidere in tal senso.