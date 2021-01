Sant’Anna Hospital, sit in dell’Usb a Catanzaro

Ancora una protesta a Catanzaro per il Sant'Anna Hospital. Questa mattina il sindacato Usb Calabria ha promosso un sit-in davanti alla sede del Centro di cardiochirurgia di Catanzaro. All'ingresso della struttura sanitaria, che rischia di chiudere i battenti per la mancanza dell'accreditamento da parte dell'Azienda sanitaria provincia di Catanzaro, i manifestanti hanno piantato delle tende e fissato degli striscioni per sollecitare una soluzione della vertenza.

Un presidio che “andrà avanti a oltranza fino a quando non ci saranno risposte sul futuro di una realtà cardiochirurgica, arrivata ai primi posti in Italia nel settore, sia dal punto di vista operativo e delle attività che per quanto attiene la tutela dei lavoratori che prestano la loro opera a tutti i livelli”, scrivono i rappresentanti del sindacato.