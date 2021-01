Lande desolate. Assolto l’ex governatore Oliverio, Gup: “il fatto non sussiste”

Si conclude con una assoluzione completa l’inchiesta Lande desolate (QUI) avanzata dalla Procura di Catanzaro contro l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio ed altri esponenti del mondo politico.

La Procura aveva ipotizzato a carico di Oliverio una serie di reati inerenti la realizzazione di diverse opere pubbliche, come l’aviosuperficie di Scalea, l’ovovia di Lorica e Piazza Bilotti a Cosenza, quest’ultima unica opera completata.

L’ex governatore era accusato di abuso d’ufficio e corruzione, ed ne era stata chiesta la condanna a 4 anni ed 8 mesi, ma secondo il Gup “il fatto non sussiste”.

Il giudice per le udienze preliminari ha anche assolto Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio (QUI), accusati di aver in qualche modo rallentato i lavori di rifacimento della nota piazza cosentina per ottenere più finanziamenti.

Per gli altri sette indagati rinviati a giudizio e che hanno scelto il rito ordinario, la discussione si terrà il prossimo 7 ottobre.