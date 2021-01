Festa di compleanno a Rombiolo, sindaco interviene e blocca tutto

Rombiolo

Stavano festeggiando i 18 anni di un ragazzo in barba a tutte le norme anti covid. Così un cittadino ha allertato il sindaco. È successo a Rombiolo dove il primo cittadino, Domenico Petrolo, ha contattato direttamente gli interessati invitandoli a chiudere la festa e in caso contrario si è detto pronto a far intervenire le forze dell’ordine.

I festeggiamenti sono stati quindi bloccati. Il sindaco ha poi affermato di aver messo a disposizione i numeri di telefono personali e non quelli d’ufficio. “Inoltre – ha detto – ci sono stati diversi interventi, sempre da parte nostra, che hanno riguardato la consegna a domicilio di eventuali medicine che servivano a specifici cittadini. Le famiglie vengono seguite una per una”.