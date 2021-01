Restrizioni, decisi i nuovi parametri: per la Calabria rischio zona arancione

Roberto Speranza

L'Italia si appresta a tornare al sistema dei tre colori, e non appena terminate le festività saranno in vigore nuove restrizioni e degli aggiornamenti sui parametri utilizzati fino ad oggi. È quando emerge dalla riunione dei capi di delegazione conclusasi nel pomeriggio, e che vedrà arrivare un'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, forse già nella giornata di domani.

Il Governo infatti sembra aver deciso una proroga dell'allerta a livello nazionale, per passare poi alla divisione regionale basata su tre colori come già sperimentato. Cambiano però i parametri di allerta: le regioni con un Rt superiore ad 1.00 passeranno in zona arancione, mentre quelle con un indice superiore ad 1.25 passeranno automaticamente in zona rossa.



Deciso nel frattempo un piccolo prolungamento del calendario nazionale, di appena tre giorni. Il 7 e l'8 gennaio l'intero paese tornerà in fascia gialla, mente il 9 ed il 10 (vale a dire nel fine settimana) passerà in zona arancione. Da lunedì 11 gennaio tornerà invece in vigore il sistema a tre colori in base all'indice Rt, mentre il nuovo Dpcm è atteso entro metà mese.

Attualmente la Regione Calabria ha un indice di 1.09, e per questo motivo potrebbe ritrovarsi direttamente in zona arancione già ad inizio anno.