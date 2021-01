Covid. Il bollettino. Stabile diminuzione dei contagi (+150), sei le vittime

Il primo fine settimana del nuovo anno si conclude con una netta diminuzione del numero di contagi, già scesi nei giorni precedenti rispetto agli ultimi bollettini del 2020. Nelle ultime 24 si registrano 150 nuovi contagiati e, purtroppo, 6 vittime.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+67), seguita dalla provincia di Catanzaro (+33), di Vibo Valentia (+29) e di Cosenza (+21), mentre nella provincia di Crotone non si registra nessun nuovo contagio. Effettuati 445.178 tamponi eseguiti su 426.109 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 9.265 (+67) e così distribuiti: casi attivi 1.918 (78 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 7 in terapia intensiva; 1.825 in isolamento domiciliare); 7.340 i casi chiusi (7.206 guariti, 134 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.476 (+33): casi attivi 1.553 (32 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.516 in isolamento domiciliare); 1.923 i casi chiusi (1.843 guariti, 80 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.340 (+29): casi attivi 3.883 (61 in reparto; 10 in reparto al presidio di Rossano, 5 a Cetraro e 5 ad Acri; 7 ricoveri all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 3.788 in isolamento domiciliare); 3.457 i casi chiusi (3.250 guariti, 207 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.927 (+21) casi attivi 792 (12 ricoverati, 780 in isolamento domiciliare); 1.135 i casi chiusi (1.105 guariti, 30 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.230 (+0) i casi attivi sono 356 (24 in reparto; 332 in isolamento domiciliare); 1.874 i casi chiusi (1.837 guariti, 37 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 138 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.