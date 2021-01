Tra le righe di una lettera spunta la minaccia per il sindaco di Stalettì: esposta denuncia

Tra le righe di una lettera spunta una minaccia per il sindaco di Stalettì, Alfonso Mercurio, che nella giornata di oggi ha esposto formalmente denuncia ai carabinieri della stazione di Gasperina.

La missiva, lunga due pagine, ha raggiunto il primo cittadino alla vigilia di Capodanno e, proprio nelle ultime righe, è spuntata la frase: “Muoviti per sanare i sacrifici degli altri che hai calpestato o casa tua te la puoi scordare”.

Tali parole per il sindaco sono legate al sequestro delle villette abusive a Caminia.(QUI) “Il provvedimento era stato realizzato a seguito di un decreto penale di condanna - spiega Mercurio - e dell’operazione di carabinieri e magistratura. Qualcuno mi ritiene responsabile e da tempo indirizza missive e minacce a me e a membri della mia famiglia. Ciò che mi dispiace è che la mia comunità non ha mai conosciuto atti del genere.”