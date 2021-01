Covid. Il Bollettino. Giù la curva dei contagi: in 24 ore +175 positivi e 3 decessi

Brusco calo per la curva dei contagi da coronavirus in Calabria, dove ieri i casi erano stati 345 (QUI). Nelle ultime 24 ore si registrano 175 nuovi positivi, ma diminuiscono sensibilmente - in coincidenza con il Capodanno - anche i test eseguiti:1.063 per 860 nuovi soggetti testati.

Purtroppo si contano altre 3 vittime, per un totale di 482 da inizio pandemia.

Gli ultimi giorni del 2020 avevano fatto registrare un costante rialzo della curva, che oggi torna a scendere rispetto alla media.

Anche oggi il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria con +78 nuovi positivi, seguita dalla provincia di Vibo Valentia (+32), Catanzaro (+27), Crotone (+20) e Cosenza (+18).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 424.698 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 443.632. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 24.440 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 400.258.

Se ieri i ricoveri nei reparti di terapia intensiva della regione sono stati 0, oggi purtroppo si registra un nuovo ingresso che porta un totale di 19 posti letti occupati.

Sono invece 234 (+1) le persone ricoverate in reparto e 8.563 (-49) quelle che si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 219 i guariti nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale a 15.142.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 9.191 (+78), e così distribuiti: casi attivi 1.927 (81 in reparto; 10 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.264 (7.133 guariti, 131 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.898 (+32): casi attivi 763 (4 ricoverati, 759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.135 (1.105 guariti, 30 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.443 (+27): casi attivi 1.522 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 al P.O. di Lamezia terme; 7 all’AOU Mater Domini4 in terapia intensiva; 1483 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1921 (1841 guariti, 80 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.230 (+20): casi attivi 386 (22 in reparto; 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1844 (1.808 guariti, 36 deceduti).

Nel cosentino, infine, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.319 (+18): casi attivi 4.063 (56 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro;7 al presidio di Acri; 7 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.972 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.256 (3.051 guariti, 205 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140.