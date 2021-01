Uomo falciato da auto a Reggio: alla guida c’era un minore

Arriva una prima svolta sul drammatico incidente stradale che è costato la vita ad un pedone nel centro di Reggio Calabria nel primo giorno dell’anno. (QUI)

Secondo gli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia Municipale, sarebbe emerso che il giovane alla guida dell’auto era un minore senza patente.

Inoltre, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, quest’oggi la Polizia locale avrebbe accertato che a bordo dell’auto non c’era solo il conducente - di soli 17 anni - ma anche altri 4 ragazzi di cui tre minorenni.

L'INCIDENTE

La vittima è un cittadino di origini marocchine, di nemmeno 40 anni, che in riva allo Stretto esercitava il mestiere di parrucchiere e aveva aperto da poco un salone in centro città.

L’uomo, che nel momento della tragedia pare parlasse al telefono con la moglie, è stato centrato dal veicolo che, probabilmente per la forte velocità, non era più sotto il controllo del giovane conducente. Pare, che prima di essere sbalzato, l’uomo sia stato trascinato dall’automobile per alcuni metri.

Il veicolo, dopo l'impatto mortale, ha divelto un palo della pubblica illuminazione ed ha poi concluso la sua folle corsa contro un muro.

Il giovane conducente – che è stato denunciato per omicidio stradale - avrebbe tentato di prestare soccorso, ma ha avuto un malore. Nell’impatto né lui né gli altri passeggeri hanno riportato ferite.

Sul sinistro è stata aperta un’indagine e sono ancora in corso i rilievi.