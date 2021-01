Crotone, controlli e sanzioni nell’ultima settimana dell’anno

Non si ferma l’attività di controllo e monitoraggio della Questura di Crotone, che anche nell’ultima settimana dell’anno ha tenuto sotto osservazione il territorio nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta.

Lo scorso 26 ed il 28 dicembre due soggetti, un trentottenne ed un quarantatrenne, entrambi del posto, sono stati denunciati in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Il primo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana, il secondo di circa 0,65 grammi di cocaina.

Nel corso del 29 dicembre si è svolto un duplice intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto di un noto esponente della criminalità di Isola Capo Rizzuto, che portava con se un’arma clandestina mentre era seduto al bar (LEGGI), e di un giovane crotonese individuato mentre fuggiva dopo aver commesso un furto alla bocciofila del porto (LEGGI).

Il 30 dicembre invece un giovanissimo di appena diciotto anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto non si sarebbe fermato all’alt della Polizia tentando la fuga lungo la statale 106. Nel pomeriggio dello stesso giorno, un trentacinquenne del posto è stato denunciato come assuntore di sostanze stupefacenti e rinvenuto in possesso di circa un grammo di cocaina.

Nella stessa giornata sono stati sequestrati poi circa 120 chili di materiali esplodenti di varia natura, stoccati e pronti alla vendita in vista del capodanno. Denunciate tre persone ed emesse due denunce a carico di ignoti.

Infine, sempre il 30 dicembre, è stato eseguito il trasferimento in carcere di un ventinovenne di Frosinone, attualmente ai domiciliari in una casa di cura nel comune di Caccuri. Il ragazzo è stato trasferito presso il carcere di Crotone.

Sequestri infine anche nell’ultimo giorno dell’anno, vista la presenza di bancarelle dedite alla vendita di fuochi d’artificio e petardi nonostante la zona rossa vietasse ogni attività non essenziale. Sanzionate 4 persone e sequestrarti circa 1,5 chili di materiale.

Complessivamente, sono state identificate 563 persone e controllati 211 veicoli. 16 le perquisizioni e 15 fermi amministrativi, 7 le violazioni delle norme anti contagio.