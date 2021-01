Corigliano-Rossano, arrestato presunto pusher

Avrebbe ceduto una dose di droga ad un soggetto che lo aspettava a Piazza Bologna, effettuando una vera e propria consegna a bordo del suo motorino. È stato individuato così un trentunenne del posto, fermato dalla Polizia per i suoi spostamenti sospetti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossanno avrebbero visto l’uomo che che si aggirava nel piazzale alla ricerca di qualcuno. Fermatosi per lo scambio, i poliziotti sono intervenuti bloccando entrambi i soggetti e rinvenendo subito un involucro contenente della marijuana.

Estesa la perquisizione all’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti ulteriori 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e banconote di vario taglio. L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.